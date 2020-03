В Сети опубликовали момент крушения пакистанского самолета F-16 (ВИДЕО)

Истребитель ML-F F-16A ВВС Пакистана потерпел крушение около Шакарпаряна, Исламабад, во время репетиции парада ко Дню Пакистана 23 марта.

Недавно выпущенное видео показывает шокирующий момент крушения самолета F-16 ВВС Пакистана возле Шакарпаряна в Исламабаде в среду утром, информирует enovosty.com/news.

Истребитель ML-F F-16A ВВС Пакистана потерпел крушение около Шакарпаряна, Исламабад, во время репетиции парада ко Дню Пакистана 23 марта.

По словам представителя PAF, командир крыла Номан Акрам принял мученическую смерть в этом инциденте.

К месту крушения были направлены спасательные команды.

Читайте: В Иране жестко наказали виновного в крушении самолета МАУ

В заявлении говорится, что штаб-квартира Air приказала выяснить причину аварии.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

I am deeply saddened by the unfortunate crash ahead of 23rd March. May the departed soul of Shaheed Wing Commander Noman Akram rest in eternal peace and may Allah grant their loved ones sabr. Ameen pic.twitter.com/PDJADnZFKy

— Asad Qaiser (@AsadQaiserPTI) March 11, 2020