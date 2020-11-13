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В Европе намекнули, что транш МВФ Украине может сорваться. Подробности

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Европе намекнули, что транш МВФ Украине может сорваться. Подробности
 
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В Европейском союзе напомнили о том, что финансовая помощь и безвиз для Украины напрямую зависят от борьбы с коррупцией

Европейский посол в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что помощь МВФ и ЕС зависит от результатов борьбы с коррупцией в стране. Таким сообщением в твиттере дипломат отреагировал на статью под названием​​ «Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы», которая появилась в The Economist, информирует enovosty.com/news.

В статье говорится о том, что в 2014 году «украинцам надоела гротескная коррупция своего политического класса и они устроили революцию. С тех пор реформаторы пытались создать институты, призванные привлечь к ответственности олигархов и нечестных политиков. Одной из больших побед стало создание электронной системы декларирования активов – онлайн-реестра, в котором должностные лица должны указывать все свое основное имущество. Но 27 октября Конституционный суд Украины нашел хитрый способ подорвать эту систему: он лишил антикоррупционные власти возможности наказать любого за ложь«. Такой текст не мог остаться незамеченным, потому в Европе напомнили Киеву о том, что есть все риски потерять столь необходимые для экономики страны средства.

В результате Мати Маасикас написал о том, что экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от Международного Валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от Евросоюза (вместе дальнейшей возможностью использовать безвиз). Организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее в Европейском союзе уже говорили о том, что проблемы с Конституционным судом в Украине могут стать причиной того, что Украина потеряет безвиз.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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