Назревает международный скандал: Посол Великобритании назвал действия администрации Трампа «неумелыми»

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Дональд Трамп возмущен критикой британского посла его администрации и сообщил, что его администрация «больше не будет иметь дело» с британским послом Дарроком.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что узнал, как «напыщенный дурак» посол Великобритании в США Ким Даррок назвал действия администрации Трампа «недееспособными и неумелыми», — сообщает Бейли Вогт в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не тот человек, от которого мы в восторге, а очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром Мэй об их провальных переговорах по Brexit, и не расстраиваться из-за моей критики о том, как плохо они были подготовлены», — написал Трамп.

…handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г. Читайте: Ирану лучше быть осторожным, - Трамп

«Я сказал Терезе Мэй как заключить эту сделку, но она пошла своим собственным глупым путем — не смогла это сделать. Катастрофа! Я не знаю посла, но мне сказали, что он напыщенный дурак. Скажите ему, что в США сейчас лучшая экономика и вооруженные силы во всем мире. И США становится лучше и сильнее …», — сказал Трамп.

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Дональд Трамп официально заявил, что его администрация «больше не будет иметь дело» с послом Дарроком. Заявление Трампа было сделано после обнародования личного письма и некоторых документов посла Великобритании, в которых критиковалась администрация президента США и говорилось, что «будет ли администрация Трампа когда-либо выглядеть компетентной».

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась с Дарроком, хотя он был отстранен от ужина в министерстве финансов в честь эмира Катара. Официальные лица США проводят расследование, как информация просочилась в прессу.