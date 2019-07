Назревает международный скандал: Посол Великобритании назвал действия администрации Трампа «неумелыми»

Дональд Трамп возмущен критикой британского посла его администрации и сообщил, что его администрация «больше не будет иметь дело» с британским послом Дарроком.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что узнал, как «напыщенный дурак» посол Великобритании в США Ким Даррок назвал действия администрации Трампа «недееспособными и неумелыми», — сообщает Бейли Вогт в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не тот человек, от которого мы в восторге, а очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром Мэй об их провальных переговорах по Brexit, и не расстраиваться из-за моей критики о том, как плохо они были подготовлены», — написал Трамп.

…handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г.

