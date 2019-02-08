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Убийство Хашогги: Турция обвиняет Саудовскую Аравию в непрозрачности расследования смерти журналиста

Главная » Последние новости » Новости мира » Убийство Хашогги: Турция обвиняет Саудовскую Аравию в непрозрачности расследования смерти журналиста
 
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Помощник президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что власти Саудовской Аравии совершенно не откровенны со своими турецкими коллегами и международным сообществом в расследовании убийства журналиста Джамала Хашогги

Помощник президента Турции Фахреттин Алтун сказал, что полное отсутствие прозрачности» со стороны саудовских чиновников в расследовании убийства журналиста Джамала Хашогги глубоко беспокоит и подрывает авторитет Саудовской Аравии, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Хашогги, журналист, который стал критиком кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и писал для «Washington Post», был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле группой боевиков из Саудовской Аравии 2 октября. После многочисленных противоречивых заявлений о судьбе Хашогги Эр-Рияд сказал, что он был убит, а его тело расчленено.

Убийство Хашогги: Турция обвиняет Саудовскую Аравию в непрозрачности расследования смерти журналиста

Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщил, что серия «ложных опровержений» со стороны саудовских чиновников привела к неопределенности в отношении множества проблем вокруг этого дела. «За последние четыре месяца власти Саудовской Аравии были совершенно не откровенны в своих отношениях со своими турецкими коллегами и международным сообществом. Власти Саудовской Аравии должны выдать убийц Хашогги той стране, где они совершили преднамеренное убийство», — сказал Алтун.

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Саудовская Аравия ранее отклонила запрос Турции на экстрадицию 11 подозреваемых, пятерым из которых грозит смертная казнь. Проведенное расследование убийства под руководством Организации Объединенных Наций показало, что доказательства указывают на жестокое преступление, «спланированное и совершенное» саудовскими должностными лицами.

Эрдоган сказал, что убийство Хашогги было совершено по приказу высшего руководства Саудовской Аравии. Эр-Рияд отверг обвинения в том, что наследный принц был замешан в этом.

Алтун сказал, что выводы Турции по этому делу соответствуют данным расследования, проведенного специальной группой под руководством США, добавив, что Анкара готова участвовать в расследовании США по делу об убийстве Хашогги.

Убийство Хашогги: Турция обвиняет Саудовскую Аравию в непрозрачности расследования смерти журналиста

Напомним, ранее эксперт США Агнес Калламард сообщила, что Саудовская Аравия мешала усилиям Турции в расследовании смерти журналиста Джамала Хашогги, которое она охарактеризовала как «жестокое и преднамеренное убийство», запланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.

«Мир смотрит. Турция вместе со всеми народами, которые верят в демократию и свободу, ищет справедливости и правды», — сказал Алтун.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 48

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