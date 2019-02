Убийство Хашогги: Турция обвиняет Саудовскую Аравию в непрозрачности расследования смерти журналиста

Помощник президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что власти Саудовской Аравии совершенно не откровенны со своими турецкими коллегами и международным сообществом в расследовании убийства журналиста Джамала Хашогги

Помощник президента Турции Фахреттин Алтун сказал, что полное отсутствие прозрачности» со стороны саудовских чиновников в расследовании убийства журналиста Джамала Хашогги глубоко беспокоит и подрывает авторитет Саудовской Аравии, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Хашогги, журналист, который стал критиком кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и писал для «Washington Post», был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле группой боевиков из Саудовской Аравии 2 октября. После многочисленных противоречивых заявлений о судьбе Хашогги Эр-Рияд сказал, что он был убит, а его тело расчленено.

Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщил, что серия «ложных опровержений» со стороны саудовских чиновников привела к неопределенности в отношении множества проблем вокруг этого дела. «За последние четыре месяца власти Саудовской Аравии были совершенно не откровенны в своих отношениях со своими турецкими коллегами и международным сообществом. Власти Саудовской Аравии должны выдать убийц Хашогги той стране, где они совершили преднамеренное убийство», — сказал Алтун.

We welcome UN Special Rapporteur @AgnesCallamard’s investigation into Jamal Khashoggi’s death.

After four months, we are still waiting for answers.

Where is the body? Who ordered the hit? Was there a local collaborator?

The world is watching.https://t.co/gHAFfe73r8

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 февраля 2019 г.