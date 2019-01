«Скоро придет славный конец»: Трамп ошеломил новым заявлением

Американский президент Дональд Трамп в любимой социальной сети опять написал довольно провокативный пост

Глава Белого дома Дональд Трамп в новом посте в Twitter выразил своё недовольство тем, что его страна принимает участие в военных конфликтах, за которые Штаты ничего не получают: ни военной помощи, ни финансовой поддержки. Более того, Трамп заявил о том, что войнам, которые начались ошибочно, и за которые другие богатые страны не платят, а получают только выгоду, придет славный конец, информирует enovosty.com/news.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end!

