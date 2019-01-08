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«Скоро придет славный конец»: Трамп ошеломил новым заявлением

Главная » Последние новости » Новости мира » "Скоро придет славный конец": Трамп ошеломил новым заявлением
 
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Американский президент Дональд Трамп в любимой социальной сети опять написал довольно провокативный пост

Глава Белого дома Дональд Трамп в новом посте в Twitter выразил своё недовольство тем, что его страна принимает участие в военных конфликтах, за которые Штаты ничего не получают: ни военной помощи, ни финансовой поддержки. Более того, Трамп заявил о том, что войнам, которые начались ошибочно, и за которые другие богатые страны не платят, а получают только выгоду, придет славный конец, информирует enovosty.com/news.

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Кроме того, ранее Трамп и провел телефонный разговор со своим французский коллегой Эммануэлем Макроном, в котором они обсудили вывод войск США из Сирии.

Напомним, ранее Дональд Трампа сделал еще одно скандальное заявление, сказал о том, что Россия — это страна, которая должна воевать. Кроме того, он высказал своё мнение о распаде СССР.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2664

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