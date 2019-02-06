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Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа

Главная » Последние новости » Новости мира » Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа
 
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Анджелина Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа. Актриса планирует собрать 920 млн долларов для удовлетворения потребностей беженцев-рохинджа в 2019 году.

Анджелина Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа, сотни тысяч которых бежали в соседний Бангладеш ради спасения и безопасности, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Джоли, специальный посланник ООН по делам беженцев, посетила огромные лагеря беженцев в Бангладеш, в которых проживает около 1 млн мусульман-рохинджа, и выступила с речью. Она встречалась и разговаривала с беженцами, включая детей и жертв изнасилований. Актриса планирует собрать для беженцев 920 миллионов долларов.

Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа

«Было очень огорчительно встречать семьи, которые всю жизнь знали только преследования, и которые говорят о том, что с ними обращаются, как со скотом», — сказала она журналистам в лагере беженцев Кутупалонг. Джоли добавила: «Им было отказано в их самом главном праве человека: гражданстве в стране их рождения». Она поблагодарила Бангладеш за прием беженцев, несмотря на перенаселенность, и призвала международное сообщество предоставить больше ресурсов беженцам.

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«Бангладеш — щедрая страна, богатая культурой и историей, но с ограниченными ресурсами. Стране тяжело принимать беженцев-рохинджа в одиночку», — сказала она. Джоли сказала, что Мьянма должна обеспечить безопасность мусульман-рохинджа, чтобы они смогли вернуться домой. «Они имеют абсолютное право вернуться домой, но только тогда, когда они почувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы сделать это добровольно, и будут знать, что их права будут соблюдаться», — сказала она.

Бангладеш попытался начать репатриацию рохинджа в ноябре прошлого года, но стране пришлось отложить процесс после того, как ни один рохинджа не уехал добровольно. США и другие глобальные правозащитные группы заявили, что ни одного рохинджа не следует заставлять возвращаться. Власти Бангладеш сообщили, что отправят мусульман-рохинджа обратно только в том случае, если они захотят сами вернуться, а премьер-министр шейх Хасина призвал международное сообщество оказать давление на Мьянму с целью обеспечения безопасности в стране для возможности добровольного возвращения беженцев.

Большинство населения в Мьянме не признают того, что мусульмане-рохинджи являются коренной этнической группой, считая их «бенгальцами», которые прибыли из Бангладеша много веков назад. С 1982 года почти всем мусульманам-рохинджа было отказано в гражданстве и доступе к образованию и больницам.


Автор: Оксана Ельченко
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