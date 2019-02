Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа

Анджелина Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа. Актриса планирует собрать 920 млн долларов для удовлетворения потребностей беженцев-рохинджа в 2019 году.

Анджелина Джоли призвала Мьянму прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа, сотни тысяч которых бежали в соседний Бангладеш ради спасения и безопасности, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Джоли, специальный посланник ООН по делам беженцев, посетила огромные лагеря беженцев в Бангладеш, в которых проживает около 1 млн мусульман-рохинджа, и выступила с речью. Она встречалась и разговаривала с беженцами, включая детей и жертв изнасилований. Актриса планирует собрать для беженцев 920 миллионов долларов.

«Было очень огорчительно встречать семьи, которые всю жизнь знали только преследования, и которые говорят о том, что с ними обращаются, как со скотом», — сказала она журналистам в лагере беженцев Кутупалонг. Джоли добавила: «Им было отказано в их самом главном праве человека: гражданстве в стране их рождения». Она поблагодарила Бангладеш за прием беженцев, несмотря на перенаселенность, и призвала международное сообщество предоставить больше ресурсов беженцам.

🆕UNHCR Special Envoy Angelina Jolie is in Cox's Bazar, Bangladesh to visit Rohingya refugees on February 4, 2019. pic.twitter.com/OXlNGIUbzg

— AngelinaJoliePH (@ajolieph) 5 февраля 2019 г.