Reuters: После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести
После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют в социальных сетях длинные списки пропавших без вести
Аэрофотосъемка Багамских островов показала километры затопленных кварталов, усеянных перевернутыми лодками и транспортными контейнерами. Во многих зданиях были частично сорваны стены или крыши, информирует enovosty.com/news.
Международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что в результате сильнейшего шторма, обрушившегося на Багамы, было разрушено или серьезно повреждено около 13 000 домов
😢😭 #HurricaneDorain #Freeport #Bahamas pic.twitter.com/fkaTmbDt54
— MVP (@mvp242) 2 сентября 2019 г.
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После повреждения телефонных линий на островах Абако и Гранд-Багама, местные жители стали размещать имена пропавших без вести родственников и знакомых в социальных сетях.
Family missing in Abaco …Africa Lowe #hurricanedorian #BahamasStrong please share pic.twitter.com/9ouoK6KDa8
— Sincerely Real (@SincerelyReal1) 3 сентября 2019 г.
В одной публикации было 1600 комментариев, в которых перечислялись имена потерянных членов семьи и друзей
🙏🏽🙏🏽 Rescue teams doing everything they can to help families get out of flooded homes #HurricaneDorain #Dorian #Freeport pic.twitter.com/Rpw9mJOUXE
— MVP (@mvp242) 2 сентября 2019 г.
Официальные лица сообщили, что по предварительной информации погибло 7 человек. Многие местные жители находятся на крышах своих домов в ожидании спасения.
По данным Всемирной продовольственной программы США, продовольствие может потребоваться для 14 500 человек на островах Абако и для 45 500 человек на острове Гранд-Багама.