Reuters: После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести

После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют в социальных сетях длинные списки пропавших без вести

Аэрофотосъемка Багамских островов показала километры затопленных кварталов, усеянных перевернутыми лодками и транспортными контейнерами. Во многих зданиях были частично сорваны стены или крыши, информирует enovosty.com/news.

Международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что в результате сильнейшего шторма, обрушившегося на Багамы, было разрушено или серьезно повреждено около 13 000 домов

После повреждения телефонных линий на островах Абако и Гранд-Багама, местные жители стали размещать имена пропавших без вести родственников и знакомых в социальных сетях.

В одной публикации было 1600 комментариев, в которых перечислялись имена потерянных членов семьи и друзей

🙏🏽🙏🏽 Rescue teams doing everything they can to help families get out of flooded homes #HurricaneDorain #Dorian #Freeport pic.twitter.com/Rpw9mJOUXE

— MVP (@mvp242) 2 сентября 2019 г.