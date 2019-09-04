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Reuters: После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: После урагана "Дориан" на Багамах местные жители публикуют длинные списки пропавших без вести
 
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После урагана «Дориан» на Багамах местные жители публикуют в социальных сетях длинные списки пропавших без вести

Аэрофотосъемка Багамских островов показала километры затопленных кварталов, усеянных перевернутыми лодками и транспортными контейнерами. Во многих зданиях были частично сорваны стены или крыши, информирует enovosty.com/news.

Международная организация Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что в результате сильнейшего шторма, обрушившегося на Багамы, было разрушено или серьезно повреждено около 13 000 домов

После повреждения телефонных линий на островах Абако и Гранд-Багама, местные жители стали размещать имена пропавших без вести родственников и знакомых в социальных сетях.

В одной публикации было 1600 комментариев, в которых перечислялись имена потерянных членов семьи и друзей

Официальные лица сообщили, что по предварительной информации погибло 7 человек. Многие местные жители находятся на крышах своих домов в ожидании спасения.

По данным Всемирной продовольственной программы США, продовольствие может потребоваться для 14 500 человек на островах Абако и для 45 500 человек на острове Гранд-Багама.


Автор: Оксана Ельченко
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