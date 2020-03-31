РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

31.03.2020 г.
20:20Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина (ВИДЕО)
14:00ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
07:15В Токио впервые за 10 лет в это время года выпал снег (ВИДЕО)
30.03.2020 г.
21:52Цены на нефть стремительно падают
18:42ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
14:49Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
13:20Мир очищается: по всей Европе значительно уменьшилось загрязнение воздуха над крупными городами
Все новости мира

Аналитика

27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...
20.03.2020

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, - такими ...

Последние новости

31.03.2020 г.
20:20 Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина (ВИДЕО)
19:12 В Великобритании растет число заболевших COVID-19
18:58 Цены на нефть стабилизировались
18:28 Егор Киян рассказал о влиянии принятия закона о рынке земли на ситуацию в стране
17:48 На улицах Крыма естественный отбор, - Крымский бандеровец
17:14 США выделяет Украине гуманитарную помощь в размере 1,2 млн долл
16:53 В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина
16:26 Украина в марте выплатила МВФ 409,6 млн долл
15:52 В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов
15:04 Украинские банки вдвое увеличили прибыль
14:40 Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление
14:20 Компания Ferrari передала итальянским врачам скорой помощи новый автомобиль (ФОТО)
14:00 ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
13:40 Пасха-2020: когда в этом году и сколько будем отдыхать
13:40 COVID 19: Стало известно, сколько украинцев покинули Польшу
13:20 Северная Корея представила новую реактивную систему залпового огня (ФОТО)
13:00 В Украине изменились правила регистрации ГБО: детали
12:58 Ряд стран опять рад видеть украинскую курятину
12:48 Стало известно, как изменится цена на бензин в Украие
12:40 В воздухе Киева по-прежнему много вредных веществ, - Госпотребслужба
12:34 Подсчитано, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом
12:20 Boeing построит 18 самолетов P-8A Poseidon для Южной Кореи, Новой Зеландии и ВМС США
11:58 COVID‑19 меняет мир: Как будет развиваться и чем закончится пандемия коронавируса
11:46 COVID-19 без пика: Главный санитарный врач рассказал, с какой страны Украина будет брать пример
10:18 COVID-19: Педиатр рассказала, как заметить коронавирус у детей
09:57 Эксперт рассказал, что будет с гривной до конца этого года
09:42 С нефтью по 25 долларов Россия протянет лишь 6-12 месяцев, - СМИ
09:39 Рада разрешила продавать землю. Что об этом шаге думают экономисты и украинцы
09:26 Рынок земли – история об упущенном шансе: Фурса о том, почему голосование вызывает смешанные чувства
09:17 Премьер сделал важное заявление по срокам карантина в Украине
09:14 COVID-19: Украинский инфекционист рассказал, сможет ли жара убить коронавирус
08:45 Наемники России развязали кровавые бои на Донбассе: Украина понесла серьезные потери
07:30 Прямо внутри ТРЦ: в Сети показали обновленную станцию скоростного трамвая (ФОТО)
07:15 В Токио впервые за 10 лет в это время года выпал снег (ВИДЕО)
07:00 Продажи новых автомобилей в Украине во время карантина: результаты впечатляют
30.03.2020 г.
23:00 Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
22:45 Зажигательный танец надзирателя в Мельбурнском зоопарке насмешил зрителей (ВИДЕО)
22:40 СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев (ВИДЕО)
22:20 В МОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине
21:52 Цены на нефть стремительно падают
21:18 На Венесуэлу у Кремля уже "денег нет", - Злой Одессит
20:48 В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса
20:12 Курс гривны укрепился
19:46 Украина возрождает производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи, - Reuters
19:19 Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)
18:42 ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
18:16 Модернизированный истребитель МИГ-29 передали украинским военным
17:42 Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии оттока капитала на экономику Украины
17:16 В Португалии полиция задержала сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве украинца
16:49 Рада проводит внеочередное заседание с участием Зеленского (ОНЛАЙН)
16:27 ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19
16:07 В Португалии инспекторы миграционной службы жестоко убили украинца
15:41 Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)
15:33 Рада не смогла утвердить поправки в госбюджет
15:20 В Китае готовятся к испытаниям прототипа пассажирского самолета MA700 (ФОТО)
15:10 Япония выделит $360 млн на модернизацию истребителей F-15
15:04 В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис
15:02 "Прекратите находиться в иллюзиях, посмотрите на Италию!" - Кличко жестко обратился к киевлянам
14:49 Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
14:40 На аукционе выставили в продажу первый в истории гоночный Volkswagen Golf (ФОТО)
Все новости »

В Великобритании растет число заболевших COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании растет число заболевших COVID-19
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 14%, а количество смертей — на 27%

В Великобритании количество смертей от вируса COVID-19 за день выросло на 27% и составило 1789 человек, информируют Экономические Новости.

В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения сообщили, что число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 возросло на 14% до 25 150. Напомним, у британского премьер-министра Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Сейчас Джонсон находится на самоизоляции в своей резиденции

Ранее сообщалось, что ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих, несмотря на COVID-19


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 39

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Все статьи


Читайте также

Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)
 Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)
Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО)
 В Украине готовят мобильное приложение для контроля заражённых COVID-19
Жители США в самоизоляции стали чаще забирать питомцев из приюта
 У Китаї зареєстровані нові випадки зараження коронавірусом
В Китае зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
 Огризко розповів, чим закінчиться для Росії політика самоізоляції

Армия

Ракета управляемая противотанковая "Комбат"
Зенитное орудие Oerlikon GDF-005 (Швейцария)
Зенитный ракетный комплекс SPYDER (Израиль)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Игорь
ЖДАНОВ
Сытник
АРТЕМ
Сергей
ЛАВРОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии - советы врача-физиотерапевта (23017)

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (17660)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (11475)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 