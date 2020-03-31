В Великобритании растет число заболевших COVID-19

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В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 14%, а количество смертей — на 27%

В Великобритании количество смертей от вируса COVID-19 за день выросло на 27% и составило 1789 человек, информируют Экономические Новости.

В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения сообщили, что число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 возросло на 14% до 25 150. Напомним, у британского премьер-министра Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Сейчас Джонсон находится на самоизоляции в своей резиденции

Ранее сообщалось, что ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих, несмотря на COVID-19