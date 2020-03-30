ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих

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ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих, несмотря на COVID-19

Европейская комиссия призывает страны ЕС дать возможность сотням тысяч работников-мигрантов, которые сажают или собирают урожай, и другим работникам пересекать границы, несмотря на меры по сдерживанию коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Ранее страны ЕС установили пограничный контроль, чтобы остановить распространение вируса. В результате они столкнулись с проблемами задержки поставок продовольствия и медикаментов. В Европейской комиссии сообщили, что страны должны установить простые и быстрые процедуры для обеспечения беспрепятственного прохождения границы рабочими-мигрантами с обеспечением проверки их состояния здоровья.

К таким работникам, по словам руководителя ЕС, относятся в первую очередь, медицинские работники, работники полиции и транспорта. Например, в Люксембурге большинство людей, работающих в больницах, живут в Бельгии или Франции.

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Кроме того, в Европейской комиссии отметили важность сезонных рабочих-мигрантов, которые работают на фермах и должны быть отнесены к категории основных работников