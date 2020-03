У британского премьер-министра обнаружили коронавирус

У британского премьер-министра Бориса Джонсона обнаружили коронавирус

Результаты теста на коронавирус, проведенные британскому премьер-министру Борису Джонсону, дали положительный результат. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

Джонсон самоизолировался. Он сейчас находится в своей резиденции на Даунинг-стрит. Премьер-министр сообщил, что все равно будет продолжать руководить правительством. 55-летний Джонсон начал испытывать слабые симптомы 26 марта, на следующий день после того, как он выступил на еженедельной сессии премьер-министра в палате общин парламента.

«Я прошел тест. Он оказался положительным. У меня появились легкие симптомы коронавируса — температура и постоянный кашель», — сказал Джонсон в своем видеообращении в Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

Читайте: Трамп и Борис Джонсон. Стало известно о важных гостях "на пороге" Украины

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020