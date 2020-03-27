У британского премьер-министра обнаружили коронавирус
У британского премьер-министра Бориса Джонсона обнаружили коронавирус
Результаты теста на коронавирус, проведенные британскому премьер-министру Борису Джонсону, дали положительный результат. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.
Джонсон самоизолировался. Он сейчас находится в своей резиденции на Даунинг-стрит. Премьер-министр сообщил, что все равно будет продолжать руководить правительством. 55-летний Джонсон начал испытывать слабые симптомы 26 марта, на следующий день после того, как он выступил на еженедельной сессии премьер-министра в палате общин парламента.
«Я прошел тест. Он оказался положительным. У меня появились легкие симптомы коронавируса — температура и постоянный кашель», — сказал Джонсон в своем видеообращении в Twitter.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.
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I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
«Так что я работаю из дома. Я самоизолируюсь. Не сомневайтесь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжить общение со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом», — сказал Джонсон.
Позднее 27 марта министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что у него также положительный результат теста на коронавирус.