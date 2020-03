ФРС США значительно снизила базовую учетную ставку из-за коронавируса

ФРС США снизила базовую учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за коронавируса

Федеральная резервная система США снизила базовую процентую ставку на 50 базисных пунктов до 1% -1,25%. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк активно реагирует на риски, создаваемые стремительным распространением опасного коронавируса Covid-19.

Заявление ФРС появилось после того, как министры финансов и руководители центробанков стран G7 провели телефонную конференцию, чтобы обсудить уровень вирусной угрозі. Они сказали, что «готовы к дальнейшему сотрудничеству для принятия своевременных и эффективных мер».

Читайте: "Мы привыкли слышать звуки машин скорой помощи": В Италии жизнь в "красных зонах" становится невыносимой

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп инициирует снижение базовой ставки ФРС с целью оживления экономики на фоне распространения коронавируса

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020