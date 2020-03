Трамп инициирует снижение ставки ФРС, — Reuters

Дональд Трамп инициирует снижение базовой ставки ФРС с целью оживления экономики

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям Федеральной резервной системы (ФРС) США с просьбой снизить базовую процентную ставку , информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter: «Как обычно, … Федеральный резерв не спешит действовать. Германия и другие закачивают деньги в свою экономику. Другие центральные банки гораздо более агрессивны. США должны иметь, согласно всем верным признакам, самую низкую процентную ставку…»

As usual, Jay Powell and the Federal Reserve are slow to act. Germany and others are pumping money into their economies. Other Central Banks are much more aggressive. The U.S. should have, for all of the right reasons, the lowest Rate. We don’t, putting us at a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020

