Трампа назвали «первым черным президентом» за успехи в реформе пенитенциарной системы

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Во время встречи Дональда Трампа с американскими лидерами, представляющими интересы афроамериканцев, защитник NFL Джек Брюер назвал Трампа «первым черным президентом»

Бывший игрок Национальной футбольной лиги США (NFL) Джек Брюер назвал президента США Дональда Трампа «первым черным президентом» за его достижения в реформе пенитенциарной системы. Об этом сообщает Джессика Чезмер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп в Белом доме провел встречу с американскими лидерами, представляющими интересы афроамериканцев, на которой присутствовали защитник NFL Джек Брюер, племянница Мартина Лютера Кинга Альведа Кинг и многие другие.

Джек Брюер сказал, что когда он приходит в тюрьмы и спрашивает своих знакомых, были ли у них сокращены сроки заключения, практически все поднимают руки. «И я благодарю вас за это…Человек, ты первый черный президент», — сказал Брюер Трампу. Этот комментарий вызвал восторженные аплодисменты всех присутствующих

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