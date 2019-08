Reuters: США усилили санкции против Северной Кореи

Reuters: США усилили санкции против Северной Кореи

США усилили санкции против Северной Кореи, введя санкции против двух физических лиц и трех судоходных компаний

Министерство финансов США сообщило, что Соединенные штаты усилили санкции против Северной Кореи, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Под санкции попали два физических лица из Тайваня, три судоходные компании (Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Zong Ship management Co ltd) и судно под панамским флагом.

В Минфине сообщили, что два человека, попавшие под санкции, использовали судно, чтобы транспортировать 1,7 млн л нефтепродуктов. Эти два человека связаны с судоходными компаниями, которые также попали под санкции.

Хотя президент США Дональд Трамп и публично заявляет, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в начале этого года Соединенные Штаты задержали северокорейский корабль, который, по словам Вашингтона, был вовлечен в незаконные поставки угля в нарушение санкций США.