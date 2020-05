Над Турцией взорвался огромный метеорит (ФОТО)

В ночь на 28 мая в небе над Турцией взорвался яркий объект. Ученые предполагают, что это был метеорит.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно информации, предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен «светящийся шар».

По словам очевидцев, светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунджели, Ардаган и другие.

