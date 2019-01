The Washington Times: Глава НАТО сообщил о помощи Трампа альянсу

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что Дональд Трамп помогает реформировать альянс, в чем он очень нуждается

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что политика Дональда Трампа способствует увеличению военных расходов стран-членов НАТО, что укрепляет позиции альянса, – сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Также Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены альянса прислушиваются к посланиям Дональда Трампа и четко выполняют его требования.

«Теперь мы видим результаты», — сказал Столтенберг о подходе Трампа к НАТО.

«К концу следующего года союзники по НАТО увеличат финансирование альянса на 100 миллиардов долларов США. Таким образом, мы видим реальные финансовые поступления и предварительные результаты. Также мы видим, что послание президента Трампа оказывает влияние», — продолжил Столтенберг.

В то время, как некоторые европейские лидеры отвергали тот факт, что Дональд Трамп лично убедил их увеличить оборонные бюджеты, Столтенберг ясно дал понять, что послание президента к членам НАТО было тем, что необходимо было услышать.

«Трамп помогает нам реформировать альянс, в чем мы очень нуждаемся», — сказал Столтенберг.

Дональд Трамп прокомментировал сообщение Йенса Столтенберг в Twitter.

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, just stated that because of me NATO has been able to raise far more money than ever before from its members after many years of decline. It’s called burden sharing. Also, more united. Dems & Fake News like to portray the opposite!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2019 г.