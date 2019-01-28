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The Washington Times: Глава НАТО сообщил о помощи Трампа альянсу

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Глава НАТО сообщил о помощи Трампа альянсу
 
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Генеральный секретарь НАТО сообщил, что Дональд Трамп помогает реформировать альянс, в чем он очень нуждается

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что политика Дональда Трампа способствует увеличению военных расходов стран-членов НАТО, что укрепляет позиции альянса, – сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Также Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены альянса прислушиваются к посланиям Дональда Трампа и четко выполняют его требования.

«Теперь мы видим результаты», — сказал Столтенберг о подходе Трампа к НАТО.

«К концу следующего года союзники по НАТО увеличат финансирование альянса на 100 миллиардов долларов США. Таким образом, мы видим реальные финансовые поступления и предварительные результаты. Также мы видим, что послание президента Трампа оказывает влияние», — продолжил Столтенберг.

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В то время, как некоторые европейские лидеры отвергали тот факт, что Дональд Трамп лично убедил их увеличить оборонные бюджеты, Столтенберг ясно дал понять, что послание президента к членам НАТО было тем, что необходимо было услышать.

«Трамп помогает нам реформировать альянс, в чем мы очень нуждаемся», — сказал Столтенберг.

Дональд Трамп прокомментировал сообщение Йенса Столтенберг в Twitter.

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«Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, только что заявил, что благодаря мне НАТО смогла собрать гораздо больше денег, чем когда-либо прежде, от своих членов после многих лет снижения оборонных расходов», — написал президент США в Twitter.

Президент также настаивал на том, что западный военный альянс должен быть «более сплоченным», в то время, как «Fake News любят изображать обратное».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 252

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