Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры

Главная » Последние новости » Новости мира » Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры

Закрыть Отправить

Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры. Однако Тегеран еще не принял предложение из-за нынешней «токсичной атмосферы»

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что США предложили снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры, — сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Хасан Рухани также отметил, что Тегеран еще не принял предложение из-за нынешней «токсичной атмосферы». «Соединенные Штаты четко заявили, что мы отменим все санкции», — сказал Рухани. По словам Рухани, он готов к переговорам, но не в атмосфере санкций и давления. «В атмосфере санкций и токсичной атмосферы давления мы не будем вести переговоры с американцами. Потому что можно предсказать, каким будет конец и результат этих переговоров», — сказал он.

Напомним, ранее в МАГАТЭ сообщили, что Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения. В то же время, президент Ирана отметил, что терпению Ирана есть предел и призвал к снятию санкций и укреплению сотрудничества между странами, имеющими общие интересы в Персидском заливе

Читайте: Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи