РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Пешеходные мосты для животных

Все фото »

Новости мира

27.09.2019 г.
18:35Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры
15:32ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:00Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
14:00"Чебурнет" уже близко: В России начали тестировать оборудование, необходимое для изоляции Рунета
13:45Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
12:36У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:00США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
Все новости мира

Аналитика

26.09.2019

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, неличный разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
В США опубликовали рассекреченную жалобу о разговоре Трампа и Зеленского, в Минфине рассказали о подробностях переговорного процесса с МВФ, а Нацсовет ...
26.09.2019

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать

Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Верховная Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект о незаконном обогащении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, ...
25.09.2019

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"

Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и мечта путешественника
Трампу грозит импичмент после разговора с Зеленским,

Последние новости

27.09.2019 г.
18:57 Стали известны лучшие домашние средства для защиты от простуды и гриппа
18:35 Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры
18:20 СБУ блокировала масштабную оптовую торговлю фальсифицированным алкоголем
18:17 "ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт своих ТЭС
17:54 Вице-премьер рассказал о работе над цифровыми водительскими правами и студенческими билетами
17:31 В МВФ рассказали, что может помочь Украине увеличить рост экономики
17:18 Украина предоставила Польше разрешение на эксгумацию
16:55 Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе
16:37 В Умань прибыли израильские полицейские и пожарные (ФОТО)
16:21 Украина планирует завершить переговоры с МВФ в Вашингтоне
16:14 В Днепре пятиклассник «заминировал» школу и требовал 5 тысяч гривен
15:58 "Бунт в колонии и массовый побег арестантов": в Одессе начались масштабные антитеррористические учения
15:32 ВВС США заключили контракт с Boeing по модернизации авиабомб SDB
15:02 Россия поставляет на Донбасс поврежденные боеприпасы, – разведка
15:00 Власти Тайваня только что потеряли своего крупнейшего союзника в Тихом океане
14:45 Новый трудовой кодекс призван снизить отток кадров из страны: какие нововведения ждут украинцев
14:30 Медики назвали пять неожиданных и полезных свойств пива для организма
14:15 В Украину идут сразу четыре штамма гриппа, один из них смертельно опасен для молодых людей
14:00 В “Нафтогазе” отчитались о снижении цен на газ для населения
14:00 "Чебурнет" уже близко: В России начали тестировать оборудование, необходимое для изоляции Рунета
13:57 Назвали две черты характера, которые выдают людей с высоким IQ
13:45 Вирусное видео с двумя дерущимися медведями бьет рекорды по просмотрам в Сети (ВИДЕО)
13:37 Украинцам напоминают о переходе на зимнее время в эти выходные
13:30 В Китае разработали невероятное акустическое оружие, вызывающее «нестерпимый дискомфорт»
13:25 Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой записи видео 8К
12:52 Назвали доступные продукты, укрепляющие иммунитет
12:45 В Украине подсчитали, во сколько обходится обучение одного студента
12:36 У китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота в подвале дома
12:29 Психолог сделал необычный вывод об отношении Трампа к Зеленскому
12:29 Доллар активно распродают: Как новости от МВФ повлияли на ситуацию в Украине
12:15 В Украине предлагают ужесточить правила пассажирских перевозок
12:14 Цены на нефть продолжили падение
12:00 США нужно гораздо больше бомбардировщиков, чтобы противостоять возрастающей мощи Китая и России
11:58 Вот и нет «величия»: в чем теперь заключаться путинский «общественный договор»
11:50 Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в неприятный скандал (ВИДЕО)
11:27 Судьба доллара и ВВП: Что будет, если Украина не договорится с МВФ
11:24 Как "пишут" президентов: Дипломат раскрыл все тайны шифрования
11:08 В МВФ рассказали, что не дает украинской экономике расти
11:06 "Не может быть лучшего доказательства": Трамп уверен, что Зеленский его оправдал
10:53 В Украине разрешили отрезать центральное отопление: что нужно знать
10:36 Директор Dragon Capital рассказал о самом большом риске для инвесторов в Украине
10:25 Украинцам отменяют штрафы за стоянку в запрещенных местах
10:10 Нацбанк объяснил причины укрепления гривны
09:52 МВФ прекращает сотрудничество с Украиной?
09:44 Импичмент Трампа: кто подал жалобу на американского президента
09:40 В Украине может появиться новая полиция. Что известно?
09:37 Как отдать госпредприятие за 1 гривну - украинский бизнес вскрыл "схемы" в новом законопроекте "О концессии"
09:22 "Не упустим шанс": Помпео рассказал, в чем Штаты помогут Украине
09:11 Турция снова бьет Путина в спину
08:59 В Украине поменяют принцип финансирования университетов
08:56 Морозы отмена: В Украину возвращается тепло
08:44 В Украине могут появиться концессионные дороги: сколько это стоит
08:35 Импичмент Трампа: Луценко ответил на упоминание своего имени в жалобе разведчика
08:25 В Крыму объявили "колбасную" войну Украине
08:22 Трамп направляет в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военных
08:19 Громкий скандал: Стало известно, кто "слил" Трампа
08:16 "Визуализация плана Штайнмайера": В Сети поделились показательным снимком с Донбасса
08:08 Сенцов в красках рассказал, как работает репрессивная машина в РФ
08:06 Зеленский провел встречу с Генсеком ООН
07:50 Подводная экспедиция показала, как сейчас выглядит "Титаник" (ФОТО)
Все новости »

Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры

Главная » Последние новости » Новости мира » Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры. Однако Тегеран еще не принял предложение из-за нынешней «токсичной атмосферы»

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что США предложили снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры, — сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Хасан Рухани также отметил, что Тегеран еще не принял предложение из-за нынешней «токсичной атмосферы». «Соединенные Штаты четко заявили, что мы отменим все санкции», — сказал Рухани. По словам Рухани, он готов к переговорам, но не в атмосфере санкций и давления. «В атмосфере санкций и токсичной атмосферы давления мы не будем вести переговоры с американцами. Потому что можно предсказать, каким будет конец и результат этих переговоров», — сказал он.

Президент Ирана сообщил, что США предложили снять все санкции в обмен на переговоры

Напомним, ранее в МАГАТЭ сообщили, что Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения. В то же время, президент Ирана отметил, что терпению Ирана есть предел и призвал к снятию санкций и укреплению сотрудничества между странами, имеющими общие интересы в Персидском заливе

Читайте: Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 117

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Все статьи


Читайте также

США усилили санкции против России: подробности
 Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи
В Минфине рассказали о переговорах с МВФ
 По первому звонку: Huawei готова немедленно вернуть сервисы Google в свои смартфоны
Associated Press: Северная Корея приветствует решение Трампа об использовании "нового метода" в переговорах
 Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана
Законопроект о рынке земли вынесен на общественное обсуждение: детали
 США нашли способ уничтожения режима Путина, - российский журналист
Загрузка...

Армия

Бронированный армейский автомобиль «ВЕПР-К»
Самоходная гаубица 155-мм CAESAR (Франция)
Бронетранспортер LAV-25 Coyote (Канада)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Леонид
МИХЕЛЬСОН
Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Андрей
ЛЫСЕНКО
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет

Украинцы считают, что раз гривна укрепляется, то должны снижаться и цены.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 