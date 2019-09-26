Reuters: Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения

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В МАГАТЭ сообщили, что Иран шаг за шагом усиливает нарушение ядерного соглашения

В отчете МАГАТЭ о верификации и наблюдении за ядерной программой Ирана сообщается, что Иран совершил еще одно нарушение ядерного соглашения, начав обогащать Иран усовершенствованными центрифугами, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Иран шаг за шагом нарушает положения ядерного соглашения. 25 сентября 2019 года представители МАГАТЭ побывали в Иране с проверкой и сообщили, что установленные центрифужные каскады состоят из 164 машин моделей IR-4 и IR-2m и двух каскадов, запрещенных ядерным соглашением.

Иран заявляет, что он обогащает уран только для гражданских целей. Однако Соединенные Штаты и МАГАТЭ считают, что он реализует программу создания ядерного оружия. Иран отрицает какие-либо действия по созданию ядерной бомбы.

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В своем последнем сообщении о ядерной деятельности Ирана МАГАТЭ заявило, что Тегеран начал устанавливать более совершенные центрифуги. В Иране сообщили, что планируют использовать центрифуги только для исследований.