Терпению Ирана есть предел: Рухани призывает к снятию санкций

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Президент Ирана сообщил, что терпению Ирана есть предел. Рухани призывает к снятию санкций и укрплению сотрудничества между странами, имеющими общие интересы в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Иран никогда не будет под давлением вести переговоры с Соединенными Штатами, — сообщает Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Рухани также отметил, что отмена всех санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана, и соблюдение США резолюции Совета Безопасности ООН могут стать первым шагом к началу переговорного процесса. Рухани предупредил, что Иран может выйти из ядерного соглашения 2015 года, если европейские страны не смогут спасти сделку.

«Мы соблюдаем условия ядерного соглашения … но терпению Ирана есть предел», — сказал президент Ирана. Рухани считает, что единственным способом обеспечения мира и безопасности в Персидском заливе является усиление «консолидации и партнерства между всеми странами, имеющими общие интересы в Персидском заливе и в районе Ормузского пролива»