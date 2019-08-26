The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО) The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)

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Дональд Трамп сообщил, что заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключил торговое соглашение с Японией и уверен в том, что заключит соглашение с Великобританией. Также Дональд Трамп сообщил, что он полон решимости заставить Китай пойти на уступки, чтобы США смогли заключить соглашение с Пекином, — сообщает Том Хоуелл Дж. в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Трамп отметил, что торговое соглашение с Японией оценивается на «миллиарды и миллиарды» долларов и включает в себя приобретение американской кукурузы, что частично компенсирует отказ Китая приобретать сельскохозяйственную продукцию.

«Это очень крупная сделка на миллиарды и миллиарды долларов. Это потрясающе для наших фермеров», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите Большой семерки во Франции.

«У нас есть избыток кукурузы у фермеров в различных регионах нашей страны, потому что Китай не сделал то, что они собирались сделать. И премьер-министр Синдзо Абэ от имени Японии собирается приобрести всю эту кукурузу». — говорит Дональд Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что ожидает, что Китай первым пойдет на уступки по переговорам. «Я думаю, что они хотят заключить соглашение гораздо больше, чем мы. Посмотрим, что получится. Но мы относимся к этому очень серьезно», — сказал президент США.