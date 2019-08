The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)

Дональд Трамп сообщил, что заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключил торговое соглашение с Японией и уверен в том, что заключит соглашение с Великобританией. Также Дональд Трамп сообщил, что он полон решимости заставить Китай пойти на уступки, чтобы США смогли заключить соглашение с Пекином, — сообщает Том Хоуелл Дж. в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Трамп отметил, что торговое соглашение с Японией оценивается на «миллиарды и миллиарды» долларов и включает в себя приобретение американской кукурузы, что частично компенсирует отказ Китая приобретать сельскохозяйственную продукцию.

«Это очень крупная сделка на миллиарды и миллиарды долларов. Это потрясающе для наших фермеров», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите Большой семерки во Франции.

"We have excess corn in various parts of our country with our farmers because China did not do what they said they were going to do. And Prime Minister @AbeShinzo, on behalf of Japan, they're going to be buying all of that corn." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/cqRTDeKZLR

Читайте: Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение

— The White House (@WhiteHouse) 25 августа 2019 г.