В США город стал похож на «зону боевых действий» после сильного торнадо, — Fox News

В США торнадо нанес «серьезный ущерб» городу Ньюнан, после чего в социальных сетях его начали называть «зоной боевых действий».

В США город Ньюнан назван «зоной боевых действий» после того, как торнадо нанес «серьезный ущерб» городу. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Fox News.

По сообщениям, во время шторма пострадали несколько жителей, а один человек умер от сердечного приступа.

Worse damage in neighborhoods surrounding the Newnan town square. Many trees and power lines down. ⁦ @wsbtv ⁩ pic.twitter.com/H6llAOZmQ2

В нескольких сообщениях в социальных сетях для описания разрушений использовался термин «зона боевых действий». «Город сильно пострадал… из-за сегодняшней погоды.

Lots of trees and power lines down in Newnan.

Police, firefighters, crews, and community members are out across town cleaning up some of the damage.

We’ll have more details on @cbs46 #WakeUpATL starting at 4:30am. pic.twitter.com/rBjJFcI2hC

— Sabrina Silva (@SabSilv) March 26, 2021