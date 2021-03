Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

Гигантский контейнеровоз Ever Given заблокировал движение в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, длина которого составляет 400 м, а ширина — 59 м, сел на мель и перекрыл движение в Суэцком канале, что может вызвать задержки с поставками нефти и газа. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на City A.M.

Судно Ever Given, построенное в 2018 году и плавающее под флагом Панамы, плыл в порт Роттердама. Контейнеровоз плыл через Тайбэй и Малайзию и должен был прибыть в Нидерланды 31 марта, но сел на мель

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

