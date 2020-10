Министр обороны Армении прибыл в Карабах, чтобы лично возглавить оборону — СМИ

Düşmənin qüvvə və vasitələri darmadağın edilib, mövqelərinə zərbələr endirilib

Düşmənin qüvvə və vasitələri darmadağın edilib, mövqelərinə zərbələr endirilib____Enemy forces and equipment were destroyed, their positions have been struck____Разгромлены силы и средства противника, нанесены удары по его позициям

