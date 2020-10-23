Министр обороны Армении прибыл в Карабах, чтобы лично возглавить оборону — СМИ

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Вооруженные силы Азербайджана продолжают наступление в Нагорном Карабахе

Танки, захваченные азербайджанской армией в Карабахе. ФОТО: haggin.az

«Прибывший в Нагорный Карабах министр обороны Армении Давид Тоноян возьмет на себя личное руководство боевыми действиями армянских войск и ополченцев, чтобы не допустить установления контроля Вооруженных Сил Азербайджана над Лачином, падение которого будет означать для Еревана окончательный проигрыш нынешней военной кампании», — написал в своем телеграмм-канале известный российский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического издания «Военное обозрение» Игорь Коротченко. Об этом сообщает haqqin.az, информирует enovosty.com/news.

По информации И.Коротченко, в настоящее время трансфер лиц руководящего состава Минобороны Армении из Еревана в Нагорный Карабах и обратно осуществляется в режиме полного радиомолчания, с выключенными мобильными телефонами и средствами связи, чтобы не дать возможность подразделениям радиоэлектронной разведки Азербайджана вскрыть их текущее местоположение на территории Карабаха.

Издание приводит итоги боев по состоянию на 20 октября и по категориям вооружений:

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Танки: азербайджанской армией уничтожено – 241, захвачено – 39. Уничтожено 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек, 58 минометов, 70 установок «ГРАД», 2 установки «УРАГАН» и 1 установка ТОС. Захвачено минометов разных калибров – 12.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры нанесения ударов по позициям военных в Нагорном Карабахе, в результате которых были разгромлены силы и средства вооруженных сил Армении.

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Düşmənin qüvvə və vasitələri darmadağın edilib, mövqelərinə zərbələr endirilib Düşmənin qüvvə və vasitələri darmadağın edilib, mövqelərinə zərbələr endirilib____Enemy forces and equipment were destroyed, their positions have been struck____Разгромлены силы и средства противника, нанесены удары по его позициям Publiée par Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi sur Vendredi 23 octobre 2020

Также, согласно сообщениям Минобороны Азербайджана 23 октября с 03:00 по 09:00 были обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Азербайджана два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих вооруженным силам Армении. Отмечается, что два других вражеских БПЛА были посажены на землю специальной техникой.