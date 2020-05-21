Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией

Закрыть Отправить

Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией во время совместных учений

ВВС США сообщили, что провели совместные военно-воздушные учения с военнослужащими Швеции, Норвегии и Великобритании. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer из 28th Bomb Wing впервые пролетели над Швецией, чтобы интегрироваться со шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen при поддержке авианаводчиков Swedish Joint Terminal Attack Controller.

В Швеции были проведены заправки истребителей Saab JAS 39 Gripen с американского летающего танкера Boeing KC-135 Stratotanker.

Читайте: Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)

«Эта миссия еще больше расширяет наши возможности взаимодействия», — говорит командующий подразделения ВВС в Африке генерал Джефф Харриджян.

Во время пересечения норвежского воздушного пространства американские бомбардировщики интегрировались с четырьмя норвежскими F-35. «Сегодня мы провели сложные полеты с использованием современных систем как на земле, так и в воздухе», — сообщил подполковник Стале Нимоен.

Today, two U.S. B-1B Lancers visited Norwegian airspace, integrating and training with four Norwegian F-35s.https://t.co/n0CU6C0eTz pic.twitter.com/gx8Tnntqp5 — Luftforsvaret (@Luftforsvaret) May 20, 2020

Во время полета над Соединенным Королевством Великобритании бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer сопровождали истребители Royal Air Force «Typhoons».

RAF aircraft have been carrying out intensive training sorties with US strategic @usairforce B-1B Lancer bomber aircraft over the North Sea. Full story: https://t.co/hzmxNakh1g#WeAreNATO pic.twitter.com/8UUovhZ8eU — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 20, 2020

В ноябре прошлого года уже проводились аналогичные учения. Норвежские истребители F-16 следовали за тремя американскими бомбардировщиками Boeing B-52 Stratofortress по всему северу до Баренцева моря. Норвежские военные говорят, что такие совместные летные миссии имеют первостепенное значение. В Минобороне Норвегии сообщили, что проведенные учения «являются одними из крупнейших».