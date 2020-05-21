Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией
Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией во время совместных учений
ВВС США сообщили, что провели совместные военно-воздушные учения с военнослужащими Швеции, Норвегии и Великобритании. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer из 28th Bomb Wing впервые пролетели над Швецией, чтобы интегрироваться со шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen при поддержке авианаводчиков Swedish Joint Terminal Attack Controller.
В Швеции были проведены заправки истребителей Saab JAS 39 Gripen с американского летающего танкера Boeing KC-135 Stratotanker.
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«Эта миссия еще больше расширяет наши возможности взаимодействия», — говорит командующий подразделения ВВС в Африке генерал Джефф Харриджян.
Thanks for some of that Tanker gas!
KC-135s from @RAFMildenhall enabled an historic first by supporting the first flight of a B-1B Lancer over Sweden earlier today!@US_EUCOM I @usairforce I @AirMobilityCmd I @US_TRANSCOM I @AFGlobalStrike pic.twitter.com/95jyKAu23x
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— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 20, 2020
Во время пересечения норвежского воздушного пространства американские бомбардировщики интегрировались с четырьмя норвежскими F-35. «Сегодня мы провели сложные полеты с использованием современных систем как на земле, так и в воздухе», — сообщил подполковник Стале Нимоен.
Today, two U.S. B-1B Lancers visited Norwegian airspace, integrating and training with four Norwegian F-35s.https://t.co/n0CU6C0eTz pic.twitter.com/gx8Tnntqp5
— Luftforsvaret (@Luftforsvaret) May 20, 2020
Во время полета над Соединенным Королевством Великобритании бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer сопровождали истребители Royal Air Force «Typhoons».
RAF aircraft have been carrying out intensive training sorties with US strategic @usairforce B-1B Lancer bomber aircraft over the North Sea.
Full story: https://t.co/hzmxNakh1g#WeAreNATO pic.twitter.com/8UUovhZ8eU
— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 20, 2020
В ноябре прошлого года уже проводились аналогичные учения. Норвежские истребители F-16 следовали за тремя американскими бомбардировщиками Boeing B-52 Stratofortress по всему северу до Баренцева моря. Норвежские военные говорят, что такие совместные летные миссии имеют первостепенное значение. В Минобороне Норвегии сообщили, что проведенные учения «являются одними из крупнейших».