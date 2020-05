Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer впервые пролетели над Швецией во время совместных учений

ВВС США сообщили, что провели совместные военно-воздушные учения с военнослужащими Швеции, Норвегии и Великобритании. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer из 28th Bomb Wing впервые пролетели над Швецией, чтобы интегрироваться со шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen при поддержке авианаводчиков Swedish Joint Terminal Attack Controller.

В Швеции были проведены заправки истребителей Saab JAS 39 Gripen с американского летающего танкера Boeing KC-135 Stratotanker.

Читайте: Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)

«Эта миссия еще больше расширяет наши возможности взаимодействия», — говорит командующий подразделения ВВС в Африке генерал Джефф Харриджян.

Thanks for some of that Tanker gas!

KC-135s from @RAFMildenhall enabled an historic first by supporting the first flight of a B-1B Lancer over Sweden earlier today!@US_EUCOM I @usairforce I @AirMobilityCmd I @US_TRANSCOM I @AFGlobalStrike pic.twitter.com/95jyKAu23x

Читайте: NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 20, 2020