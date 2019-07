«Начало эпохи мира»: Третий саммит Трампа-Кима назвали историческим

Президент Южной Кореи назвал саммит Трампа-Кима историческим и концом враждебных отношений

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин назвал недавний саммит США и Северной Кореи концом взаимной враждебности между странами, — сообщает Хуанг-Яин Ким в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во время третьего саммита Трамп и Ким подтвердили дружеские отношения и согласились возобновить переговоры по ядерной проблеме. Визит Трампа в Северную Корею сделал его первым президентом США, ступившим на землю Северной Кореи.

Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что было здорово «встретиться с Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча и я с нетерпением ожидаю новой встречи в ближайшее время»

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy — I look forward to seeing him again soon….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2019 г.