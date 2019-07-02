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«Начало эпохи мира»: Третий саммит Трампа-Кима назвали историческим

Главная » Последние новости » Новости мира » «Начало эпохи мира»: Третий саммит Трампа-Кима назвали историческим
 
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Президент Южной Кореи назвал саммит Трампа-Кима историческим и концом враждебных отношений

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин назвал недавний саммит США и Северной Кореи концом взаимной враждебности между странами, — сообщает Хуанг-Яин Ким в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во время третьего саммита Трамп и Ким подтвердили дружеские отношения и согласились возобновить переговоры по ядерной проблеме. Визит Трампа в Северную Корею сделал его первым президентом США, ступившим на землю Северной Кореи.

Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что было здорово «встретиться с Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча и я с нетерпением ожидаю новой встречи в ближайшее время»

Мун Чже Ин отметил, что прошедший саммит демонстрирует «конец враждебных отношений» и «начало эпохи мира». Мун, который пообщался с Трампом и Кимом перед тем, как лидеры США и Северной Кореи собрались на двустороннюю официальную встречу, назвал их саммит «историческим».

«Начало эпохи мира»: Третий саммит Трампа-Кима назвали историческим

Государственные СМИ Северной Кореи назвали встречу Кима с Трампом «удивительным событием», и оба лидера выразили большое удовлетворение результатом своих переговоров. Ожидается, что официальные представители США и Северной Кореи в ближайшие недели примут участие в переговорах на рабочем уровне, чтобы выработать условия взаимоприемлемого соглашения.


Автор: Оксана Ельченко
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