«Начало эпохи мира»: Третий саммит Трампа-Кима назвали историческим

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Президент Южной Кореи назвал саммит Трампа-Кима историческим и концом враждебных отношений

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин назвал недавний саммит США и Северной Кореи концом взаимной враждебности между странами, — сообщает Хуанг-Яин Ким в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во время третьего саммита Трамп и Ким подтвердили дружеские отношения и согласились возобновить переговоры по ядерной проблеме. Визит Трампа в Северную Корею сделал его первым президентом США, ступившим на землю Северной Кореи.

Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что было здорово «встретиться с Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча и я с нетерпением ожидаю новой встречи в ближайшее время»

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy — I look forward to seeing him again soon…. Читайте: Трамп и Си Цзиньпин договорились о возобновлении торговых переговоров — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2019 г.

Мун Чже Ин отметил, что прошедший саммит демонстрирует «конец враждебных отношений» и «начало эпохи мира». Мун, который пообщался с Трампом и Кимом перед тем, как лидеры США и Северной Кореи собрались на двустороннюю официальную встречу, назвал их саммит «историческим».

Государственные СМИ Северной Кореи назвали встречу Кима с Трампом «удивительным событием», и оба лидера выразили большое удовлетворение результатом своих переговоров. Ожидается, что официальные представители США и Северной Кореи в ближайшие недели примут участие в переговорах на рабочем уровне, чтобы выработать условия взаимоприемлемого соглашения.