The Washington Times: Канада и Мексика теряют терпение в ожидании подписания с США соглашения USMCA

Канада и Мексика теряют терпение в ожидании подписания с США пересмотренного соглашения USMCA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мексика и Канада готовы «отказаться» от подписания пересмотренного соглашения о свободной торговле в Северной Америке (договор USMCA). Об этом сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Мексика и Канада, ожидая одобрения 6 месяцев, готовы бежать — и кто может их винить?», — написал Трамп. «Очень плохо!»

Nancy Pelosi will go down as the least productive Speaker of the House in history. She is dominated by AOC Plus 3 and the Radical Left. Mexico and Canada, after waiting for 6 months to be approved, are ready to flee — and who can blame them? Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 ноября 2019 г.

