Военный удар по Ирану приведет к «тотальной войне», — глава МИД Ирана

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Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что Иран не хочет войны, но любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что любой военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к «тотальной войне», — сообщает Тука Кхалид в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим войны. Мы не хотим вступать в военную конфронтацию … Но мы не будем медлить, чтобы защитить нашу территорию», — сказал в интервью CNN Мохаммед Джавад Зариф. Отвечая на вопрос, каковы будут последствия американского или саудовского военного удара по Ирану, Зариф ответил: «в любом случае будет война».

Соединенные Штаты обсуждают с Саудовской Аравией и другими союзниками по Персидскому заливу возможные варианты ответов на обстрел дронами и ракетами саудовских нефтяных объектов. Ранее Зариф предупредил в Twitter, что команда В, в которую входят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, обманывает президента США Дональда Трампа.