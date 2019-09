Военный удар по Ирану приведет к «тотальной войне», — глава МИД Ирана

Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что Иран не хочет войны, но любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что любой военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к «тотальной войне», — сообщает Тука Кхалид в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим войны. Мы не хотим вступать в военную конфронтацию … Но мы не будем медлить, чтобы защитить нашу территорию», — сказал в интервью CNN Мохаммед Джавад Зариф. Отвечая на вопрос, каковы будут последствия американского или саудовского военного удара по Ирану, Зариф ответил: «в любом случае будет война».

"Act of war"or AGITATION for WAR?

Remnants of #B_Team (+ambitious allies) try to deceive @realdonaldtrump into war.

Читайте: Американская разведка: Взрыв в Архангельской области произошел из-за попытки спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету

For their own sake, they should pray that they won't get what they seek.

They're still paying for much smaller #Yemen war they were too arrogant to end 4yrs ago.

— Javad Zarif (@JZarif) 19 вересня 2019 р.