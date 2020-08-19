«Похоже на Джеймса Бонда»: китайская субмарина входит в таинственную подводную пещеру на острове Хайнань

Главная » Последние новости » Новости мира » "Похоже на Джеймса Бонда": китайская субмарина входит в таинственную подводную пещеру на острове Хайнань "Похоже на Джеймса Бонда": китайская субмарина входит в таинственную подводную пещеру на острове Хайнань

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В сети появилось фото, как китайская субмарина входит в таинственную подводную пещеру

Огромная военно-морская база Китая Yulin Naval Base на острове Хайнань является одним из мощнейших объектов в регионе. Здесь находится китайский подводный флот с ядерными баллистическими ракетами. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Самая интригующая особенность Yulin Naval Base — таинственная подводная пещера. На спутниковых снимках уже были запечатлены баржи, входящие в пещеру, однако до сих пор не было доказательств того, чтобы в нее входила субмарина.

Изображение было сделано Planet Labs и размещено в социальной сети Radio Free Asia. Неясно, какой именно тип подводной лодки виден на изображении, однако можно предположить, что это атомная подводная лодка Shang class/Type 093.

wow. as well as James Bond, also reminds me of this classic (though the underwater caves are somewhere else on the map) #FFVII pic.twitter.com/C26VoFOFGK — Echoes in the Sky (@exoticaviation) August 19, 2020

«Вот это да. Похоже на Джеймса Бонда, напоминает мне эту классику», — написал пользователь соцсети

Важно отметить, что напряженность в регионе чрезвычайно высока. Тайвань находится в повышенной боевой готовности на фоне проведения военных учений Китаем, в которых, вероятно, будут задействованы подводные лодки из таинственной пещеры Yulin Naval Base