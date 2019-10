Reuters: Боевики наркокартеля терроризируют мексиканский город (ВИДЕО)

В мексиканском городе Кульякане боевики наркокартеля освободили одного из сыновей наркобарона Хоакина Эль-Чапо Гусмана

В мексиканском городе Кульякане боевики наркокартеля обстреляли силы Национальной гвардии и освободили одного из сыновей наркобарона Хоакина Эль-Чапо Гусмана. Об этом сообщают Дэйв Грехем и Лизбет Диаз в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо сообщил, что силы Национальной гвардии подверглись такому нападению впервые.

Notorious drug lord El Chapo's son was arrested last night only to be freed hours later by cartel members after they took on security forces which triggered an all-out cartel war pic.twitter.com/brROC4czBV

— ANews (@anewscomtr) 18 октября 2019 г.

