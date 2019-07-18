Нацбанк планирует запуск новой программы с МВФ в конце этого года

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Национальный банк Украины совместно с Международным валютным фондом планирует запустить новую программу финансирования в конце этого года

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины совместно с Международным валютным фондом планирует запустить новую программу финансирования в конце этого года и получить в рамках программы 2 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Сологуб подчеркнул, что в четвертом квартале этого года будет подписана новая программа с МВФ, которая должна начаться в этом году и в рамках которой Украина будет ежегодно получать по 2 млрд долл. В НБУ планируют заключить новое соглашение на 36-48 месяцев на сумму 5-10 млрд долл.

Ранее Нацбанк анонсировал запуск масштабной подготовки к фундаментальному обновлению механизма законодательного регулирования украинского платежного рынка и перевода денежных средств. Кроме того, сообщалось, что глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

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