Нацбанк планирует кардинально трансформировать украинский платежный рынок

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Национальный банк планирует кардинально трансформировать украинский платежный рынок в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС

Национальный банк Украины начинает масштабную подготовку к фундаментальному обновлению механизма законодательного регулирования украинского платежного рынка и перевода денежных средств, — сообщает пресс-служба НБУ, информирует enovosty.com/news.

Нацбанк планирует провести серию встреч с участниками рынка и заинтересованными сторонами, чтобы обсудить концептуальные основы будущего законодательного регулирования платежного рынка. Результатом встреч должен стать согласованный механизм по обеспечению гармонизации национального платежного законодательства с европейскими нормами в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, планируется запустить процесс имплементации норм европейской директивы PSD2, что повысит конкуренцию и будет способствовать развитию отечественного платежного рынка.

Национальный банк Украины планирует внедрить следующие инновации: запустить ряд новых платежных услуг, изменить значение платежных систем, ввести открытый онлайн-банкинг, усовершенствовать правила лицензирования и регистрации небанковских финансовых учреждений, создать новое государственное регулирование в сегменте электронных денег, внедрить процедуру страхования денежных средств пользователей платежных услуг, увеличить уровень защиты прав пользователей платежных услуг и т.д.

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Заместитель председателя Национального банка Сергей Холод сообщил, что осуществление данных мер будет способствовать обновлению и усовершенствованию системы государственного регулирования в платежной отрасли и окажет положительное влияние на развитие инновационных решений на рынке платежных услуг. Кроме того, по мнению Холода, усовершенствование национального законодательства создаст прозрачные условия работы для банковских и небанковских финансовых учреждений, повысит конкуренцию и, как результат, качество платежных услуг.