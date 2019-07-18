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Лагард уходит в отставку: Нужен ли Украине МВФ и есть ли шансы на сотрудничество

Главная » Последние новости » Новости экономики » Лагард уходит в отставку: Нужен ли Украине МВФ и есть ли шансы на сотрудничество
 
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Эксперт прокомментировал отставку Кристин Лагард и продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Саммит ЕС в начале текущего месяца выдвинул кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского Центрального Банка. Из-за этого Лагард в тот же день объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. А 16 июля она подала в отставку со своего поста в МВФ. Об этом на своей странице в facebook пишет глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

По мнению эксперта это событие на отношения с Украиной не отразится, так как деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедуры, информирует enovosty.com/news.

«Главным директивным органом МВФ является совет управляющих фонда, в который входят по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена. А решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, это коллегиальный орган. То есть, персонализировать проблему сотрудничества Украины и МВФ не стоит», — отмечает эксперт.

Также, Данилишин написал о том, что нужно сделать нашей стране для возобновления сотрудничества с Фондом: «Здесь нет особых секретов. После завершения выборов в Верховную Раду нужно сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ.

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Какие требования может выдвинуть МВФ для согласования новой программы? Считаю, здесь тоже не будет чего-то принципиально нового или экстраординарного — минимальный дефицит государственного бюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда государственных компаний, продажа земли сельхозназначения».

Еще один важный вопрос, поднятый экспертом заключается в том, нужно ли вообще Украине продолжать сотрудничество с Фондом:»Я считаю, что, несмотря на неоднозначное отношение ряда экспертов к некоторым из требований, предъявляемых Фондом в нашу страну, Украина в нынешней ситуации не может отказаться от сотрудничества с МВФ. Для обоснования этого предлагаю просто зайти на сайт Министерства финансов и посмотреть данные относительно будущих погашений по государственному внешнему долгу нашей страны. Увиденные цифры и реальная оценка возможных источников погашения долга и процентов по нему не оставляют сомнений в необходимости продолжения сотрудничества с Фондом.

Однако, пора формировать эффективную экспертную переговорную команду для консультаций с МВФ, четко отстаивать национальные интересы Украины. Нужно наконец понять, что опыт отдельных стран не может быть искусственно перенесен и адаптирован в Украине. А экономическую политику Украины не могут формировать только импортеры и финансовые посредники и спекулянты, инвестиционные банкиры, а должны учитываться интересы национальных производителей. Доминирующей должна стать политика экономического прагматизма и национальный экономический патриотизм, а не угодничества», — резюмировал экономический эксперт.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 24

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