Трамп не хочет начинать войну с Ираном

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Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что не хочет начинать войну с Ираном, однако будет защищать интересы США в регионе

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что не хочет начинать войну с Ираном, — сообщают Стив Холланд и Фил Стюарт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Он не хочет начинать войну», — анонимно сказал один из советников Трампа. По словам советника, Трамп консультируется со своей командой по национальной безопасности и другими помощниками с целью снятия напряженности в Тегеране и недопущения вооруженного конфликта.

Однако Трамп дал понять, что сделает все, чтобы защитить интересы США в регионе. Ранее разведка США сообщила о повышенной активности Ирана и его союзников в регионе, представляющей угрозу американским интересам на Ближнем востоке.

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Во время встречи с президентом Швейцарии Ули Маурером Трамп заявил, что надеется, что Соединенным Штатам не придется начинать войну с Ираном. «Надеюсь, что нет», — сказал Трамп, когда журналисты спросили его, собирается ли Вашингтон воевать с Тегераном.

Напомним, в начале этой недели Соединенные Штаты вывели некоторых сотрудников дипломатического корпуса из своего посольства в Багдаде после нападений на четыре нефтяных танкера в Персидском заливе.