Associated Press: В ОАЭ четыре торговых судна подверглись атаке

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Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что четыре коммерческих судна у восточного побережья страны в районе порта Фуджейра «подверглись нападению».

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что четыре коммерческих судна у восточного побережья страны в районе

порта Фуджейра «подверглись нападению» всего через несколько часов после того, как иранские и ливанские СМИ ложно сообщили о якобы «произошедших взрывах» в порту Фуджейры, — сообщает Джон Камбрелл в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел после того, как США предупредили все суда о том, что «Иран или его сторонники» могут препятствовать морским перевозкам в регионе, на что США развертывает авианосец и бомбардировщики B-52 в Персидском заливе для противодействия предполагаемым угрозам со стороны Тегерана.

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По данным Министерства иностранных дел ОАЭ, в результате произошедшего нападения на судна человеческих жертв нет, а из кораблей опасных химических веществ или топлива в окружающую среду не попало. На данный момент проводится расследование произошедшего.