The Washington Times: Индия оказалась «под перекрестным огнем» между двумя своими союзниками

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Индия оказалась под перекрестным огнем между двумя своими союзниками США и Ираном из-за введения санкций в отношении экспорта иранской нефти

Индия оказалась под перекрестным огнем между двумя своими союзниками США и Ираном, — сообщает Дебашиш Рой Чоудхури в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Введение администрацией президента США Дональда Трампа суровых санкций в отношении экспорта иранской нефти вступило в силу в ноябре 2018г. Однако санкции не распространялись на некоторые страны, такие как Индия, Китай, Турция и Японию. 22 апреля Вашингтон объявил, что исключения для вышеперечисленных стран с 1 мая отменяются.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди обратилось в Вашингтон с просьбой о продлении возможности приобретения иранской нефти до окончания национальных выборов и формирования нового правительства в Нью-Дели. Однако просьба Индии не была одобрена правительством Дональда Трампа. Министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан написал в Twitter, что у него существует «надежный план» для обеспечения «дополнительных поставок из других крупных нефтедобывающих стран».

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Govt has put in place a robust plan for adequate supply of crude oil to Indian refineries.There will be additional supplies from other major oil producing countries;Indian refineries are fully prepared to meet the national demand for petrol,diesel & other Petroleum products — Chowkidar Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) 23 апреля 2019 г.

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Однако прекращение экспорта нефти из Ирана, который был для Индии третьим по величине поставщиком нефти после Ирака и Саудовской Аравии, становится тяжелым ударом для страны, импортирующей более 80% необходимой ей нефти. Данная ситуация привела к общенациональным дебатам в стране относительно дальнейших отношений с Ираном, поскольку Индия имеет глубокие экономические связи с Исламской республикой Иран.

Сокращение импорта иранской нефти, может оказать существенное влияние на экономику Индии, так как иранская нефть была относительно недорогой из-за эффективного механизма оплаты и дешевых грузовых перевозок. Индия была вторым по величине клиентом Ирана.