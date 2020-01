Меган Маркл продолжает посещать женские благотворительные организации в Канаде (ФОТО)

Меган Маркл посетила уже вторую канадскую благотворительную организацию

Меган Маркл дала четко понять о своих будущих приоритетах после того, как появились новые фотографии ее посещения уже второй женской благотворительной организации, информирует enovosty.com/news.

Вчера были обнародованы фотографии со встречи герцогини Сассекской с членами организации «Справедливость для девочек».

Ранее в тот же день она посетила благотворительный женский центр в Ванкувере.

Благотворительный центр в районе Downtown Eastside действует как безопасное место для женщин и их детей, которые пережили насилие, бедность, бездомность и зависимость.

Эти визиты состоялись после того, как она и принц Гарри объявили, что в будущем они разделят свое время между Канадой и Великобританией в рамках своего решения отойти от королевской семьи.

Герцогиня провела время с другими женщинами в организации «Справедливость для девочек» в Ванкувере

Эти посещения предполагают, что Меган могла бы сосредоточить свою энергию на женских проблемах в будущем.

Организация «Справедливость для девочек» написала в Твиттере: «Вчера герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила нас, чтобы обсудить справедливость для девочек и права коренных народов. Было здорово говорить о важности целостного подхода к социальной справедливости и силе лидерства молодых женщин».

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7

— Justice For Girls (@JFG_Canada) 16 janvier 2020