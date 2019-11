Associated Press: В американской школе неизвестный открыл стрельбу по ученикам

В американской школе неизвестный открыл стрельбу по ученикам

С США в старшей школе Южной Калифорнии произошла стрельба. В результате инцидента был убит один ученик, а несколько других получили ранения. На данный момент ученик школы, устроивший стрельбу, находится под стражей. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Первокурсница Рози Родригес поднималась по лестнице библиотеки, когда услышала треск, похожий на воздушный шарик. Она поняла, что это были выстрелы, когда увидела других бегущих студентов.

Она побежала через улицу к дому, где незнакомый человек дал ей укрытие. «Я слышала плач многих детей. Мы были очень напуганы. Мы никогда не думали, что это произойдет в нашей школе», — сказал Родригес.

UPDATE: Six students are hospitalized after they were shot by a classmate at Santa Clarita's Saugus High School, sheriff says. https://t.co/S0aBKHeSD3 pic.twitter.com/1cEc1ocjAz

— NBC Los Angeles (@NBCLA) 14 ноября 2019 г.