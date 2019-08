The New York Times: Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев россиян

Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев и недовольство россиян

Российские граждане в онлайн-сообщениях и звонках местным чиновникам выражают гнев и недовольство относительно сокрытия властями информации о взрыве малого ядерного реактора на военном полигоне под Архангельском, — сообщает Эндрю Е. Крамер в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

«Даже если это не так опасно, как кажется, мы должны об этом знать», — сказал житель Санкт-Петербурга Данил Коцюбинский, требующий от местных чиновников информации.

Авария, информация о которой держалась от населения страны в тайне, произошла на военном полигоне под Архангельском и, по информации анонимных источников, была связана с испытанием крылатой ракеты нового типа.

В результате взрыва погибли, по предварительным данным, семь человек. Кроме того, был выпущен мощный поток радиации, который, по словам местных чиновников, «незначительно превысил радиоактивные показатели».

Некоторые московские телевизионные передачи были таинственно прерваны на 53 минуты в ночь аварии. Позднее правительственное телевизионное агентство охарактеризовало остановку вещания как «неисправность системы штормового оповещения». Экраны стали синими. Текст призывал людей оставаться дома из-за надвигающегося шторма с сильными ветрами.

Когда государственная ядерная энергетическая компания впервые признала, что авария произошла с ядерным топливом, главный государственный телеканал рассказал о случившемся в информационном сюжете, длящемся всего 36 секунд. Позже появилась череда непонятных, вводящих в заблуждение сообщений, которые для некоторых россиян напомнили о сокрытии информации в признании аварии на Чернобыльской АЭС, хотя выброс радиации на прошлой неделе был намного меньше. Только в воскресенье российские ученые официально заявили, что маленький ядерный реактор вышел из строя.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w

Государственное информационное агентство ТАСС первоначально сообщило, что уровень радиации вблизи аварии был в норме. Однако в воскресенье ученым пришлось оспорить эту информацию.

«Я не критикую правительство, но в этой ситуации его поведение ужасно. У нас есть мини-Фукусима, а они делают вид, что ничего страшного не произошло», — написал Дмитрий Жуков в Вконтакте. Жуков также выразил недовольство тем, что жителям Москвы настоятельно рекомендовалось оставаться в помещении под предлогом «штормового предупреждения», в то время как для тех, кто находился рядом со взрывом, таких мер предосторожности не принималось.

В прошлом году Путин в своей речи в парламенте откровенно рассказывал о разработке Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем. Путин сказал, что российские ученые разработали «маломощную ядерную энергетическую установку, которая может быть установлена ​​в ракете».

Когда Путин выступал в парламенте, то говорил что разработали ракету «с ядерным двигателем», — пишет журналистка оппозиционной газеты «Новая газета» Юлия Латынина. «А когда она взорвалась, то оказалась, что в ракете не ядерный двигатель, а «изотопные источники».

Президент Трамп опубликовал твит об аварии, написав: «Соединенные Штаты многому учатся у неудавшегося ракетного испытания в России», добавив, что американские военные имеют «схожие, хотя и более передовые, технологии».

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.