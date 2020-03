Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса

Главная » Последние новости » Новости мира » Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса

Закрыть Отправить

Министерство обороны США решило отменить совместные военные учения, поскольку новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

Недавно Пентагон приостановил размещение войск и их семей в Южной Корее и Италии. В настоящее время принято решение отменить крупные военные учения между США и несколькими европейскими странами, и участие США будет сокращено в других учениях на фоне распространения вспышки коронавируса, объявило в среду Европейское командование США, информирует enovosty.com/news.

По сообщению We Are The Mighty, в целях предотвращения потенциального заражения войск вирусом COVID-19 совместные американские и европейские учения были отменены.

Передвижение военнослужащих США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке также подверглось некоторым ограничениям, чтобы помочь предотвратить распространение вируса, и, как сообщает CNN, ожидаются дополнительные ограничения.

Европейское командование США также объявило в среду, что оно сократит число американских участников в отдельном запланированном предстоящем учении с другими странами в свете вспышки коронавируса.

Читайте: В США во время авиашоу военный самолет потерпел крушение (ВИДЕО)

В пресс-релизе командования говорится, что мероприятия, связанные с учениями Defender-Europe 20, «будут соответствующим образом скорректированы, и мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения наших самых приоритетных целей обучения».

Кроме того, США отменили и очередные совместные военные учения с Израилем.

«Силы обороны Израиля (IDF) отменили оставшуюся часть учений Juniper Cobra 20. Это решение соответствует недавним принципам Министерства здравоохранения Израиля по COVID-19 и является предупредительной мерой для обеспечения здоровья и безопасности всех участников».

Читайте: НАТО готовится к масштабным военным учениям, - The Washington Times

Во вторник военные руководители США объявили, что они сократят размер и масштаб военных учений African Lion с Марокко, Тунисом и Сенегалом, «чтобы минимизировать воздействие нового коронавируса на военнослужащих США и стран-партнеров».

Кроме того, согласно текущей информации, из-за опасений COVID-19 отменены следующие авиашоу в США: MCAS Yuma (AZ) , 50-й ежегодный авиасалон в NAF El Centro (CA), March Air Show (CA).

Источник: Defence-blog