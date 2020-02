Компания Boeing объявила о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook (ВИДЕО)

Компания Boeing объявила о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook

Аэрокосмический гигант Boeing объявил о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Вертолеты CH-47F Chinook эксплуатируются армией США и вооруженными силами союзных стран с 1962 года. Вертолеты активно использовались во время войны во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Новая версия вертолета обладает большей грузоподъемностью, включает в себя модернизированный фюзеляж, новую авионику, обновленную рампу и заднюю опору ротора

Heavy-lifting our spirits for the 500th time! We recently delivered the 500th CH-47F to the @USArmy and foreign military sales customers in true #Chinook fashion – safely and ahead of schedule. pic.twitter.com/rg32k0rPBH

— Boeing Defense (@BoeingDefense) February 12, 2020