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Компания Boeing объявила о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook (ВИДЕО)

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Компания Boeing объявила о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook

Аэрокосмический гигант Boeing объявил о поставке армии США 500-го вертолета CH-47F Chinook. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Вертолеты CH-47F Chinook эксплуатируются армией США и вооруженными силами союзных стран с 1962 года. Вертолеты активно использовались во время войны во Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Новая версия вертолета обладает большей грузоподъемностью, включает в себя модернизированный фюзеляж, новую авионику, обновленную рампу и заднюю опору ротора

В вертолете CH-47F Chinook также есть цифровая приборная панель, известная как Common Avionics Architecture System. Система позволяет пилотам легко управлять вертолетом.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 935

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