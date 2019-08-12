Страны Северной Европы следят за испытаниями российских ракет на Кольском полуострове
Северные страны пристально следят за испытаниями российских ракет на Кольском полуострове, где находятся Северный флот России и арктические боевые силы.
Страны Северной Европы расширили мониторинг ракетных испытаний России на Кольском полуострове, где располагается Северный флот и основные боевые силы Арктики., информирует enovosty.com/news.
Активное наблюдение со стороны Северных европейских стран вызвано увеличением числа российских военных учений с боевыми стрельбами на Крайнем Севере и все чаще в районах, расположенных вблизи границы с Норвегией, которая является членом НАТО.
В апреле военные корабли Северного флота “Петр Великий” и “Маршал Устинов” провели ракетные испытания к северу от норвежского Лофотенского архипелага. В мае военный корабль «Североморск» испытал системы ракетного и среднего радиуса действия в российских водах вблизи северного побережья Норвегии.
Российские учения в апреле и мае включали в себя испытательный пуск зенитных ракет “Кинжал” (кодовое название НАТО: SA-N-9 Gauntlet).
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Норвежские вооруженные силы, по словам подполковника Ивара, «ведут постоянный надзор» за российскими кораблями у побережья страны.
Отношения между Россией и ее северными соседями ухудшились в марте, когда Норвегия и Финляндия обвинили Россию в намеренном создавании помех сигналов GPS во время учений под руководством НАТО на Крайнем Севере.
Тогда правительства стран выразили протест Москве, утверждая, что глушение сигналов GPS подвергает риску как военные, так и гражданские самолеты. Москва, ожидаемо, отрицала какую-либо причастность к инциденту.
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«Россия потребовала, чтобы мы представили доказательства помех GPS-сигналам, и мы предоставили их», — заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
И НАТО, и правительства Северных стран также обеспокоены разработкой Россией новых ядерных ракет.
На соседские отношения Москвы с Норвегией также негативно повлияли совместные американо-норвежские инвестиции в модернизацию радиолокационной станции Globus на радиолокационной станции Вардё.
Арктическая военная установка Вардё расположена менее чем в 20 милях от границы Норвегии с Россией.
Решение норвежского правительства утвердить совместную норвежско-американскую операцию по сбору разведданных в Вардё вызвало неоднозначную реакцию в Норвегии.
Усиление российских испытаний ракет на Кольском полуострове включает в себя запуск крылатых ракет; это означает, что с многоцелевых подводных кораблей «Северодвинск» («Ясен») были выпущены высокоточные ударные крылатые ракеты типа «Калибр». Самая западная база Северного флота на Кольском полуострове расположена всего в 37 милях от границы Норвегии с Россией.