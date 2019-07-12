В центре Парижа новые протесты: «черные жилеты» захватили памятник Пантеону (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В центре Парижа новые протесты: "черные жилеты" захватили памятник Пантеону (ВИДЕО) В центре Парижа новые протесты: "черные жилеты" захватили памятник Пантеону (ВИДЕО)

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Сотни незарегистрированных мигрантов, называющих себя «черными жилетами», захватили памятник Пантеону в центре Парижа

Сотни незарегистрированных мигрантов, называющих себя «черными жилетами», захватили памятник Пантеону в центре Парижа, требуя от правительства возможности остаться во Франции, — сообщает Форест Креллин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В полиции сообщили, что около 300 протестующим, в основном гражданам стран Западной Африки, удалось проникнуть в мавзолей Пантеона, где похоронены национальные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго. «Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы», — говорится в сообщении протестантов. Протестующие также требуют предоставления им бесплатного жилья.

Представители организации Collectif La Chapelle Debout сообщили, что они вынуждены были пойти на этот шаг после того, как не получили ответа от премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа на письмо с просьбой обсудить проблему ухудшения условий жизни мигрантов. В своем обращении они отметили, что в Париже пустует множество жилых помещений, в то время как переселенцы вынуждены спать на улице.