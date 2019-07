В центре Парижа новые протесты: «черные жилеты» захватили памятник Пантеону (ВИДЕО)

Сотни незарегистрированных мигрантов, называющих себя «черными жилетами», захватили памятник Пантеону в центре Парижа

Сотни незарегистрированных мигрантов, называющих себя «черными жилетами», захватили памятник Пантеону в центре Парижа, требуя от правительства возможности остаться во Франции, — сообщает Форест Креллин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В полиции сообщили, что около 300 протестующим, в основном гражданам стран Западной Африки, удалось проникнуть в мавзолей Пантеона, где похоронены национальные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго. «Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы», — говорится в сообщении протестантов. Протестующие также требуют предоставления им бесплатного жилья.

