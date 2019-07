Reuters: Посол Великобритании уходит в отставку из-за утечки информации в прессу

Посол Великобритании в США Ким Даррох уходит в отставку из-за утечки информации в прессу

Британский посол в США Ким Даррох вынужден уйти в отставку после просочившейся в прессу информации о его отношении к администрации Трампа, — сообщают Майкл Холден и Кайли МакЛеллан в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моих обязанностей так, как мне бы хотелось», — сказал Даррок во время объявления о своей отставке.

Личное письмо и секретные документы Кима Дарроха, в которых он назвал администрацию Трампа неумелой, просочились в британскую воскресную газету. «Мы действительно не верим, что администрация Трампа станет существенно более нормальной, менее дисфункциональной, непредсказуемой, и менее дипломатично неуклюжой и неумелой», — написал Даррох в своем сообщении

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г.