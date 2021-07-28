В ВОЗ сообщили, когда в Украине ожидать новую волну пандемии

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Представитель ВОЗ спрогнозировал, когда Украине ожидать новую вспышку Covid-19.

Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью УНИАН сообщил, что новая вспышка пандемии COVID-19 в Украине может начаться в конце августа – начале сентября. Новая волна пандемии может продлиться до зимы. Об этом сообщают Экономические Новости.

Представитель ВОЗ сообщил, что новая волна пандемии может продлиться до зимы. Ярно Хабихт призвал всех граждан Украины вакцинироваться сейчас, пока новый «Дельта»-штамм COVID-19 не начал стремительно распространяться в Украине.

Глава ВОЗ в Украине также сказал, что, конечно, «точный ответ» дать невозможно. Однако, исходя из имеющихся данных, в частности, широкого распространение «Дельта»-штамма, ситуации с проведением вакцинации, мер по соблюдению карантинных ограничений, социальных мероприятий и других параметров, в ВОЗ прогнозируют, что случаи госпитализации начнут больных COVID-19 начнут увеличиваться в конце августа — начале сентября. Длительность новой волны будет зависеть от эффективности проведения вакцинации и действий правительства.

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Ранее сообщалось, что в США вакцинированным гражданам посоветовали снова носить маски в общественных помещениях. Центры по контролю и профилактике заболеваний просят даже полностью вакцинированных граждан надевать маски в общественных местах и закрытых помещениях на фоне стремительного распространения «Дельта»-штамма коронавируса.