Вакцинированным от COVID-19 американцам посоветовали снова носить маски в помещениях

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Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют полностью вакцинированным людям надевать маски в закрытых помещениях, поскольку более заразный штамм Дельта быстро распространяется по США.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

Директор CDC Рошель Валенски заявила во вторник, что в районах страны со значительным или высоким уровнем передачи коронавируса вакцинированные люди должны носить маску в любых общественных помещениях.

«Некоторые вакцинированные люди, инфицированные штаммом Дельта после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим», — сказала Валенски во время пресс-конференции CDC во вторник днем.

CDC также рекомендовал всем школьникам носить маску в школах, независимо от их статуса вакцинации, в соответствии с недавними рекомендациями Американской академии педиатрии.

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В мае CDC заявили, что полностью вакцинированные люди не нуждаются в маске в помещении. Новое руководство разработано, чтобы помочь предотвратить распространение вакцинированными людьми штамма Дельта с высокой степенью передачи инфекции и защитить других от серьезных заболеваний.

«Вакцинация продолжает предотвращать тяжелые заболевания, госпитализацию и смерть, даже с Дельта», — добавила Валенски.

Дельта легче распространяется даже среди вакцинированных

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Штамм Дельта, который в настоящее время является причиной большинства случаев COVID-19 в США, является основной причиной большей бдительности даже среди вакцинированных людей.

Дельта распространяется быстрее и легче, чем ранее обнаруженные версии коронавируса.

Ученые обнаруживают, что Delta быстрее растет в организме и что вирусная нагрузка инфицированного Delta человека, как правило, примерно в 1000 раз превышает вирусную нагрузку с другими штаммами вируса.

Это означает, что даже вакцинированные люди могут легче заразиться и передать вирус. Их шанс попасть в больницу по-прежнему очень низок, хотя вакцинированные люди с повышенным риском развития более серьезной инфекции (например, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом) должны быть более осторожными, говорят эксперты.

«Штамм Дельта найдет любую брешь в нашей защите», — недавно сказала доктор Хилари Бэбкок, эксперт по инфекционным заболеваниям и медицинский директор по профилактике инфекций в больницах Barnes-Jewish и St.

«Дети не должны умирать»

Дети до 12 лет, которые не могут пройти вакцинацию в США, теперь также подвергаются большему риску заражения и распространения вируса.

Некоторые врачи выразили обеспокоенность по поводу того, что все больше детей госпитализируют с COVID-19, особенно в районах США с более низким уровнем вакцинации.

По данным CDC, в США от COVID-19 умерло не менее 409 детей в возрасте до 16 лет; по крайней мере 281 из них были моложе 12 лет.

«Я думаю, что мы впадаем в это ошибочное мышление, говоря, что только 400 из 600 000 смертей от COVID-19 приходятся на детей», — сказала Валенски на прошлой неделе, выступая перед комитетом Сената. «Дети не должны умирать».

Одно из наиболее тревожных состояний, связанных с COVID-19, которое может развиться у детей, — это мультисистемный воспалительный синдром, или MIS-C, редкое нарушение работы внутренних органов, включая сердце и легкие. MIS-C обычно появляется только через несколько недель после заражения COVID-19, но может произойти как после легких, так и тяжелых случаев. Если не лечить, это может быть смертельно опасным.