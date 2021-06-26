Голубовская утверждает, что штамм «Дельта» коронавируса в любое время может потребовать масштабной госпитализации

Главная » Последние новости » Здоровье » Голубовская утверждает, что штамм "Дельта" коронавируса в любое время может потребовать масштабной госпитализации Голубовская утверждает, что штамм "Дельта" коронавируса в любое время может потребовать масштабной госпитализации

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Доктор-инфекционист Ольга Голубовская объяснила опасность штамма "дельта" коронавируса.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на телеканал Украина 24.

» Появляются разновидности штамма. Необходимо постоянно следить за ситуацией. В середине июня этот вариант (коронавируса – прим. ред), под названием «дельта», был добавлен в список вариантов, вызывающих обеспокоенность в США. Данные разновидности легко распространяются и, как утверждается, в три раза более заразные, чем обычные разновидности. Это указывает на то, что в любой момент может потребоваться большое количество госпитализаций, и они должны быть обеспечены на протяжении суток», — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.

По утверждению Голубовской, данный штамм послужил причиной стремительного нарастания заболеваемости на коронавирус в России с начала лета.

«Он частично обходит вакцинацию и естественный иммунитет. То, что творится в России, просто ужасно. Наблюдается вертикальная кривая по росту уровня заболеваний», — подчеркнула она.

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