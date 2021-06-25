Радуцкий рассказал о новых мерах по борьбе с «индийским» штаммом COVID-19

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Михаил Радуцкий рассказал о результатах совещания в СНБО.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook рассказал о результатах совещания в СНБО. Михаил Радуцкий сообщил, что на совещании в СНБО были разработаны меры по борьбе с распространением «индийского» штамма COVID-19 в Украине. Об этом информируют Экономические Новости.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья пишет, что на встречу пригласили руководителей Комитета по вопросам здоровья нации, МВД, Министерства здравоохранения, ученых, вирусологов и экспертов. После длительного обсуждения в СНБО предложили внедрить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Для граждан из этих стран даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции. Радуцкий также отмечает, что перечень стран будет дополняться в зависимости от распространения «индийского» штамма, а тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Во время заседания предложили установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти, подразделениям Минздрава усилить работу по эпидемиологическому надзору (в первую очередь это касается отслеживания тех, с кем контактировали инфицированные лица).

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Среди предложенных мер также можно выделить усиление работы по проведению секвенирования, ускорение процесса проведения таких исследований в Украине, рекомендации Национальной полиции по усилению контроля за соблюдением карантинных ограничений, рекомендации Минздраву по ускорению темпов вакцинации.

Важно отметить, что производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции относительно заболевания «индийским» штаммом. Вакцина CoronoVac предварительно также эффективна с этим штаммом, соответствующие исследования должны быть опубликованы в ближайшее время. «После того, как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства», — пишет Михаил Радуцкий.

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Ранее сообщалось, что новый штамм COVID-19 «Дельта» в три раза заразнее для человека и может в разы увеличить количество больных.