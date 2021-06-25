Новый штамм COVID-19 «Дельта» может в разы увеличить количество больных, — эксперт

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Правительство Украины должно быть готово к тому, что новый штамм болезни может увеличить уровень заболеваемости

Эксперты уверяют, новый штамм COVID-19 «Дельта» в три раза заразнее для человека. А он уже был зафиксирован в Украине. Поэтому это прямая угроза, которая может увеличить количество госпитализаций минимум в три раза. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в программе «Народ Против» на телеканале «Украина 24», пишут Экономические новости.

«Варианты штаммов будут появляться. Нужно постоянно мониторить. 15 июня этот вариант «Дельта» в США внесли в список вариантов, вызывающих озабоченность. Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра», – сказала она.

Ольга Голубовская отметила, этот штамм COVID-19 во всю распространяется на территории Российской Федерации. Там уровень заболеваемости растет каждый день и пока стабилизировать ситуацию не выходит. Украинская власть не должна допустить развитие такого же сценария и на территории нашей страны. Потому что в таком случае медицинская система просто не выдержит напора.

«Они ускользают частично от вакцинального и природного иммунитета. То, что делается в России – там просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости», – сказала она.

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Напомним, ранее украинцам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в те страны, в которых был выявлен новый штамм инфекции под названием «Дельта». Потому что сохраняется высокая вероятность заражения. Также Украина рассматривает возможность ограничить поездки в страны, где обнаружено распространение нового опасного штамма коронавирусной инфекции.