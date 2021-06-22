«Случаи COVID растут»: в ВОЗ обеспокоены снятием ограничений

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В ВОЗ обеспокоены снятием ограничений на Евро-2020.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 июня выразила обеспокоенность тем, что страны смягчают карантинные ограничения из-за футбольных матчей на Евро-2020. В организации отмечают, что в некоторых регионах уже наблюдается рост количества случаев, заявил исполнительный директор Регионального бюро ВОЗ в Европе Робб Батлер, передает AFP. Об этом сообщают Экономические Новости.

Робб Батлер сказал, что ВОЗ обеспокоена снижением количества ограничений и увеличением количества зрителей на некоторых стадионах. И все эти действия наблюдаются на фоне роста новых случаев инфицирования COVID-19. «ВОЗ обеспокоена уменьшением ограничений в некоторых принимающих странах. Несколько стадионов, принимающих турнир, сейчас увеличивают количество зрителей, которых пускают на стадион для просмотра игры», — заявил Робб Батлер.

В некоторых городах, принимающих турнир, случаи COVID-19 уже растут, заявил Батлер. Он призвал полагаться на опыт в борьбе с коронавирусом. «Расширение тестирования и последовательность, усиление отслеживания контактов и быстрое наращивание вакцинации среди уязвимых и наиболее рискованных групп», — подчеркнул Батлер.

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Ранее сообщалось, что команда Украины уступила 0:1 сборной Австрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Этот результат позволил австрийцам занять 2-е место в группе C и выйти в 1/8 финала первенства.