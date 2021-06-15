В Верховной Раде депутатам организовывают элитную вакцинацию

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Народные депутаты Верховной Рады Украины получат прививку против коронавирусной инфекции вакциной Пфайзер, тогда как для большей части граждан Украины в центрах массовой вакцинации используется китайская вакцина CoronaVac.

Как информируют Экономические новости, письмо народным депутатам от управления аппарата Верховной Рады опубликовал политолог Тарас Березовец в своем Telegram.

В документе говорится, что для народных депутатов, выразивших желание сделать прививку от коронавируса, будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech, Comirnaty. Вакцинация будет проходить в здании Рады с 15 по 18 июня.

В холле здания парламента народные избранники имеют возможность записаться на вакцинацию, после этого они могут сделать прививку в отдельном кабинете. По состоянию на 15 июня 42 нардепа уже вакцинировались.

Нородный депутат «Слуги народа» Роман Грищук сообщил в Facebook, что он уже получил первую дозу вакцины. Он также призвал киевлян воспользоваться возможностью пройти вакцинацию в Международном выставочном центре с 17 по 18 июня.

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